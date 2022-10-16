Занимаюсь видеомонтажом и созданием различных 3Д сцен,начинал 3 года назад,но серьезных работ не было,как и постоянного каждодневного контента,так что оцениваю себя как новичок.Люблю работать над хорошими проектами средней или высокой сложности по отношению к моим возможностям, предпочитаю прорабатывать детали по возможности и оставлять пасхалки
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Туманы,переходы,глитчи,анимации3 просмотра
- Дом на фоне гор12 просмотров
- Гараж с машиной10 просмотров
- "Мувик"9 просмотров
- Симуляция воды8 просмотров
- Эксперименты9 просмотров
- Эдит3 просмотра
- Интро5 просмотров
- Машина на фоне домиков9 просмотров
- Шапка2 просмотра
- Сферы7 просмотров
- Растения14 просмотров