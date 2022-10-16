Занимаюсь видеомонтажом и созданием различных 3Д сцен,начинал 3 года назад,но серьезных работ не было,как и постоянного каждодневного контента,так что оцениваю себя как новичок.Люблю работать над хорошими проектами средней или высокой сложности по отношению к моим возможностям, предпочитаю прорабатывать детали по возможности и оставлять пасхалки