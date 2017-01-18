Fotya13

Руслан Fotya13

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Начинающий верстальщик, желающий стать профессионалом с вашей помощью!!!

Отзывы заказчиков

jurikserf
Юрий 
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка HTML по макету PSD - 7 страниц
BootstrapHTMLMODX
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!