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Руслан
Fotya13
Fotya13
28 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Начинающий верстальщик, желающий стать профессионалом с вашей помощью!!!
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Юрий
jurikserf
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 отзывов
$15
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка HTML по макету PSD - 7 страниц
Bootstrap
HTML
MODX
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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