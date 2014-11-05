Маргарита очень профессиональный и ответственный исполнитель. К задаче подошла очень серьёзно и использовала всю свою креативную мощь для реализации проекта, и как результат — мощнейший дизайн на выходе! Очень доволен результатом и планирую в дальнейшем работать с Маргаритой. Большое спасибо!