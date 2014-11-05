Foxtian

Маргарита Foxtian

 
33 годаРоссия/Липецк
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
дизайн Landing Page

дизайн Landing Page

качественно, красиво, быстро

цена договорная

Дизайн лендинга
Портфолио
Отзывы заказчиков
iSlevin
Артём 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Дизайн строительного сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
iSlevin
Артём 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Дизайн главной страницы одностраничного сайта
Маргарита очень профессиональный и ответственный исполнитель. К задаче подошла очень серьёзно и использовала всю свою креативную мощь для реализации проекта, и как результат — мощнейший дизайн на выходе! Очень доволен результатом и планирую в дальнейшем работать с Маргаритой. Большое спасибо!
Замечательный заказчик, предоставляющий четкое ТЗ. Никаких проблем с оплатой и всегда на связи. Рекомендую)
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $40
от 2 дней
нет рейтинга