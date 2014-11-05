дизайн Landing Page
дизайн Landing Page
качественно, красиво, быстро
цена договорная
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
9 лет назад
Маргарита очень профессиональный и ответственный исполнитель. К задаче подошла очень серьёзно и использовала всю свою креативную мощь для реализации проекта, и как результат — мощнейший дизайн на выходе! Очень доволен результатом и планирую в дальнейшем работать с Маргаритой. Большое спасибо!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, предоставляющий четкое ТЗ. Никаких проблем с оплатой и всегда на связи. Рекомендую)
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $40
от 2 дней
нет рейтинга