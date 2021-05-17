Уникальный, удобный, современный и креативный дизайн с учётом всех ваших пожеланий.🎯
Привет я Муслим✌️
Получаю удовольствие от профессии и каждого успешного проекта. Для меня важно чтоб заказчик был доволен и возвращался для последующего сотрудничества. Посвящаю время профессиональному развитию. Постоянно повышаю квалификацию, имею гибкий подход к решению задач. Я слежу за трендами и работаю в Figma.
___________________________________________
Вы получите
👉 современный, продуманный дизайн
👉 обдуманный подход
👉 качество в установленные сроки
👉 внимание к деталям
👉 грамотную работу с текстом
___________________________________________
Я творю
👉Баннеры, флаера, визитки
👉 Одностраничные сайты (Лендинги)
👉 Прототипы
___________________________________________
Сроки
✔️ Лендинг или главная страница - от 5 до 7 дней
✔️ Внутренние страницы - 2 шт в день
✔️ Редизайн лендинга или главной - 3 дня
___________________________________________
Работаю по предоплате в 30%
Я беру предоплату 30% от стоимости проекта и передаю исходники только после полной оплаты.
Возвращаю аванс в полном объёме, если после всех правок результат не устроил.
___________________________________________
Ах, да! Все правки бесплатные!
Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.