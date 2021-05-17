Уникальный, удобный, современный и креативный дизайн с учётом всех ваших пожеланий.🎯

Привет я Муслим✌️

Получаю удовольствие от профессии и каждого успешного проекта. Для меня важно чтоб заказчик был доволен и возвращался для последующего сотрудничества. Посвящаю время профессиональному развитию. Постоянно повышаю квалификацию, имею гибкий подход к решению задач. Я слежу за трендами и работаю в Figma.

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Вы получите

👉 современный, продуманный дизайн

👉 обдуманный подход

👉 качество в установленные сроки

👉 внимание к деталям

👉 грамотную работу с текстом

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Я творю

👉Баннеры, флаера, визитки

👉 Одностраничные сайты (Лендинги)

👉 Прототипы

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Сроки

✔️ Лендинг или главная страница - от 5 до 7 дней

✔️ Внутренние страницы - 2 шт в день

✔️ Редизайн лендинга или главной - 3 дня

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Работаю по предоплате в 30%

 Я беру предоплату 30% от стоимости проекта и передаю исходники только после полной оплаты.

Возвращаю аванс в полном объёме, если после всех правок результат не устроил.

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Ах, да! Все правки бесплатные!

Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.