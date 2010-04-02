Фриз Иван Олегович
Моб. Тел.: 0932671871
e-mail: [email protected]
Дата рождения: 12.12.1989
Семейное положение: не женат.
Цель: получение должности SMM специалист.
Образование:
2007-2012 – Бакалавр, специальность менеджмент и предпринимательство, Черниговский Государственный Политехнический Университет.
Опыт работы:
06.09.12 – по настоящее время - создатель проекта «Чайна Тайна», чайный мастер.
Основные обязанности:
- Оптово – розничная продажа коллекционного китайского чая.
- Проведение Гун Фу Ча церемоний( высшее мастерство чая).
- Ведение сообщества в социальной сети «Вконтакте» - http://vk.com/chaina_taina
И аккаунта http://vk.com/chainataina .
- Ведение публичной страницы в социальной сети «Facebook» -http://www.facebook.com/ChainaTaina
Налажены регулярные розничные продажи в городе Чернигове, оптовые продажи на Россию, в частности регулярные поставки в два города: г. Орск и г. Новокузнецк.
12.06.11 – 20.12.11 Event менеджер в Event-Studio OTF-Performance (г.Чернигов)
Основные обязанности:
- Подготовка предложений по продажам услуг компании.
- Организация презентаций для клиентов.
- Разработка положительного имиджа компании.
- Разработка и воплощение информационных проектов.
- Разработка и воплощение Event – проектов.
- Управление проектами.
- Написание информационных статей и рекламных материалов для СМИ.
15.12.2010-04.02.2011 - Администратор катка в городе Киев на Майдане Независимости (компания WM- Украина).
Основные обязанности:
- Набор персонала.
- Организация работы и контроль деятельности персонала.
- Организация работ по эффективному обслуживанию посетителей ледового катка.
- Консультация посетителей по оказываемым услугам.
- Осуществление операций с денежными средствами.
- Контроль технической эксплуатации оборудования.
- Оперативное решение вопросов‚ связанных с работой катка.
01.12.09-01.04.10 – Администратор катка в городе Чернигов (компания WM- Украина).
Основные обязанности:
- Набор персонала.
- Организация работы и контроль деятельности персонала.
- Обучение и повышение квалификации персонала (обслуживающий персонал – кассиры, контролеры, инструкторы и т.п.).
- Организация работ по эффективному обслуживанию посетителей ледового катка.
- Консультация посетителей по оказываемым услугам.
- Осуществление операций с денежными средствами.
- Контроль технической эксплуатации оборудования.
- Проведение имиджевых и социальных акций, мероприятий.
- Оперативное решение вопросов‚ связанных с работой катка.
01.08.09- 28.11.09 – Торговый представитель ЧП «Аваль»
Основные обязанности:
- Налаживание деловых контактов, проведение переговоров, заключение контрактов
- Привлечение крупно оптовых покупателей к сотрудничеству.
- Формирование заказов.
- Расширение базы клиентов.
- Контроль дебиторской задолженности.
- Посещение т.т. согласно маршрута.
Дополнительная информация:
Языки:
- Украинский, русский – родные.
- Английский – базовый уровень.
Личные качества: Аналитический склад ума, способность к прогнозированию, умение систематизировать и обрабатывать большие объемы информации, коммуникабельность, стрессоустойчивость, целеустремленность, склонен к непрерывному самообразованию.
Увлечения и интересы: SMM, чайная культура, паралингвистика, социальная и когнитивная психология.
Рекомендации: Болдырев Юрий Валерьевич, соучредитель компании WM-Украина.
(предоставление рекомендательного письма по потребности).
Оксана Туник-Фриз руководитель Event-Studio OTF-Performance.
(предоставление рекомендательного письма по потребности).