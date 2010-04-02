SMM cпециалист

Фриз Иван Олегович

Моб. Тел.: 0932671871

e-mail: [email protected]

Дата рождения: 12.12.1989

Семейное положение: не женат.

Цель: получение должности SMM специалист.

Образование:

2007-2012 – Бакалавр, специальность менеджмент и предпринимательство, Черниговский Государственный Политехнический Университет.

Опыт работы:

06.09.12 – по настоящее время - создатель проекта «Чайна Тайна», чайный мастер.

Основные обязанности:

- Оптово – розничная продажа коллекционного китайского чая.

- Проведение Гун Фу Ча церемоний( высшее мастерство чая).

- Ведение сообщества в социальной сети «Вконтакте» - http://vk.com/chaina_taina

И аккаунта http://vk.com/chainataina .

- Ведение публичной страницы в социальной сети «Facebook» -http://www.facebook.com/ChainaTaina

Налажены регулярные розничные продажи в городе Чернигове, оптовые продажи на Россию, в частности регулярные поставки в два города: г. Орск и г. Новокузнецк.

12.06.11 – 20.12.11 Event менеджер в Event-Studio OTF-Performance (г.Чернигов)

Основные обязанности:

- Подготовка предложений по продажам услуг компании.

- Организация презентаций для клиентов.

- Разработка положительного имиджа компании.

- Разработка и воплощение информационных проектов.

- Разработка и воплощение Event – проектов.

- Управление проектами.

- Написание информационных статей и рекламных материалов для СМИ.

15.12.2010-04.02.2011 - Администратор катка в городе Киев на Майдане Независимости (компания WM- Украина).

Основные обязанности:

- Набор персонала.

- Организация работы и контроль деятельности персонала.

- Организация работ по эффективному обслуживанию посетителей ледового катка.

- Консультация посетителей по оказываемым услугам.

- Осуществление операций с денежными средствами.

- Контроль технической эксплуатации оборудования.

- Оперативное решение вопросов‚ связанных с работой катка.

01.12.09-01.04.10 – Администратор катка в городе Чернигов (компания WM- Украина).

Основные обязанности:

- Набор персонала.

- Организация работы и контроль деятельности персонала.

- Обучение и повышение квалификации персонала (обслуживающий персонал – кассиры, контролеры, инструкторы и т.п.).

- Организация работ по эффективному обслуживанию посетителей ледового катка.

- Консультация посетителей по оказываемым услугам.

- Осуществление операций с денежными средствами.

- Контроль технической эксплуатации оборудования.

- Проведение имиджевых и социальных акций, мероприятий.

- Оперативное решение вопросов‚ связанных с работой катка.

01.08.09- 28.11.09 – Торговый представитель ЧП «Аваль»

Основные обязанности:

- Налаживание деловых контактов, проведение переговоров, заключение контрактов

- Привлечение крупно оптовых покупателей к сотрудничеству.

- Формирование заказов.

- Расширение базы клиентов.

- Контроль дебиторской задолженности.

- Посещение т.т. согласно маршрута.

Дополнительная информация:

Языки:

- Украинский, русский – родные.

- Английский – базовый уровень.

Личные качества: Аналитический склад ума, способность к прогнозированию, умение систематизировать и обрабатывать большие объемы информации, коммуникабельность, стрессоустойчивость, целеустремленность, склонен к непрерывному самообразованию.

Увлечения и интересы: SMM, чайная культура, паралингвистика, социальная и когнитивная психология.

Рекомендации: Болдырев Юрий Валерьевич, соучредитель компании WM-Украина.

(предоставление рекомендательного письма по потребности).

Оксана Туник-Фриз руководитель Event-Studio OTF-Performance.

(предоставление рекомендательного письма по потребности).