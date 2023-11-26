FranCheskoIn

Я начинающий фрилансер

Учёба:

Закончил it-колледж в Пензе на веб-разработчика, сейчас учусь в Московском политехе на специальность АСОИУ.

Инструменты которые я использую:

PHP на уровне веб разработки

SQL

HTML/CSS

JS(JQuery)

Примеры работы:

http://fromall.medianewsonline.com/

Сайт написанный на html/css, php и jquery(откуда была использовано AJAX).

В себе имеет такой функционал:

1.Выводит категории новостей(Новости Пензы. Новости IT и т.д.), которые создаются в панели администратора.

2.Выбрав категорию, можно создать непосредственно пост где можно добавить своё изображение.

3.Имеется авторизация/регистрация пользователей, для добавления комментариев под постом.

4.В случае если пользователь захочет перейти на несуществующую страницу, будет выдана ошибка 404.

5.Все посты, категории, регулируются через панель администратора, которая так же встроена в сайт.

6.Имеется поддержка для мобильных устройств.

Что я могу:

1.Сверстать сайт по макету.

2.Написать бэкэнд для вашего сайта.

3.Подключить базу данных и организовать вывод через неё.