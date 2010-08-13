Free-WarrioR

Андрей Гевало Free-WarrioR

 
36 летУкраина/Новояворовск
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Давайте делать мир качественнее

Подхожу к работе ответствено, всегда стараюсь делать лутше чем запланировалось, люблю учиться и принимать новые знания, викладиваюсь на 100%

Предоплата %30-%50 стоимости проекта

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Отзывы заказчиков
adbx21
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$70
10 баллов
13 лет назад
Сделать 3D модель прибора
Качество и скорость. Спасибо.
Приятный в общении человек. Оплатил всю сумму на перед, значит нацелен на хорошие, честные рабочие отношения, даже больше скажу, дружеские ;)
Ответный отзыв
iEmployer
Алексей 
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
13 лет назад
3-мерный макет витрины торгового модуля + ролик
Парень очень талантливый, отлично работает с 3D.
Четкие задания, своевременная оплата и хороший человек что может бить еще лутше. +100 ;)
Ответный отзыв
3D-графика
2 отзыва
от $100
от 2 дней
#96
Презентации
нет отзывов
от $500
от 7 дней
#1224
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4226
Обработка фотографий
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#4285