Давайте делать мир качественнее
Подхожу к работе ответствено, всегда стараюсь делать лутше чем запланировалось, люблю учиться и принимать новые знания, викладиваюсь на 100%
Предоплата %30-%50 стоимости проекта
Портфолио
- Екстер'єр236 просмотров
- Интерьер визуализация303 просмотра
- Интерьер визуализация202 просмотра
- Интерьер визуализация190 просмотров
- Интерьер визуализация256 просмотров
- Екстер'єр194 просмотра
- Екстер'єр Швеция362 просмотра
- Интерьер152 просмотра
- Интерьер155 просмотров
- Интерьер визуализация150 просмотров
- Екстер'єр174 просмотра
- Интерьер162 просмотра
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
13 лет назад
Качество и скорость. Спасибо.
Ответный отзыв
Приятный в общении человек. Оплатил всю сумму на перед, значит нацелен на хорошие, честные рабочие отношения, даже больше скажу, дружеские ;)
$150
10 баллов
13 лет назад
Парень очень талантливый, отлично работает с 3D.
Ответный отзыв
Четкие задания, своевременная оплата и хороший человек что может бить еще лутше. +100 ;)
3D-графика
2 отзыва
от $100
от 2 дней
#96
Презентации
нет отзывов
от $500
от 7 дней
#1224
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#4226
Обработка фотографий
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#4285