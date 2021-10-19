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Здравствуйте!

Меня зовут Руслан! Я имею хороший опыт работы в маркетинге и продажах в целом.

Я знаю, как вызвать у конечного потребителя желание купить ваш продукт, а так же, сделать так, чтобы после приобретения заработало "Сарафанное радио" ) Отлично лажу с людьми и умею объяснять сложные вещи "Простым языком".

Лучше 1 раз нанять чем бесконечно изучать, а по этому я советую вам незамедлительно начать сотрудничество со мной и радоваться результатам проделанной работы! На связи!