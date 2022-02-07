FreeNata

Наталья FreeNata

 
39 летРоссия/Самара
15 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайнер по разработке фирменного стиля, айдентики, упаковки и полиграфии

Привет! Я Наталья vk.com/natavka84

Мои услуги:

- Брендинг

- Разработка фирменного стиля, логотипа

- Разработка брендбука, гайдлайна

- Дизайн упаковки / этикетки

- Дизайн мерча / сувенирной продукции

- Контент для сайтов, групп

- Баннеры / Календари / Буклеты

- Иллюстрации, иконки

БрендбукДизайн упаковки
Портфолио
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Дизайн продукции
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$4/час
от $70от 5 дней
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Логотипы и Знаки
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$4/час
от $65от 3 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
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$4/час
от $150от 7 дней
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