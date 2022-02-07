Дизайнер по разработке фирменного стиля, айдентики, упаковки и полиграфии
Привет! Я Наталья vk.com/natavka84
Мои услуги:
- Брендинг
- Разработка фирменного стиля, логотипа
- Разработка брендбука, гайдлайна
- Дизайн упаковки / этикетки
- Дизайн мерча / сувенирной продукции
- Контент для сайтов, групп
- Баннеры / Календари / Буклеты
- Иллюстрации, иконки
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Портфолио
- Разработка логотипа79 просмотров
- Разработка логотипа для завода ЖБИ91 просмотр
- Разработка логотипа для завода ЖБИ92 просмотра
- Разработка логотипа для завода ЖБИ112 просмотров
- Разработка логотипа и фирменного стиля для завода118 просмотров
- Логотип для компании Broken Brains118 просмотров
- Фирменный стиль для компании Broken Brains102 просмотра
- Branding of ice cream MotivIce Брендинг Мороженое164 просмотра
- Branding of Leather workshop/ Брендинг мастерской148 просмотров
- Логотип для компании "Трест 63"104 просмотра
Дизайн продукции
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$4/час
от $70от 5 дней
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
$4/час
от $65от 3 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$4/час
от $150от 7 дней
нет рейтинга