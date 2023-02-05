FreePeople

Всем доброго времени суток!
Я пришел на этот сервис не только для заработка средств, но и для приятного, полезного опыта, который я надеюсь здесь получить, ведь во все услуги, которые я предоставляю вкладывается моя душа с применением полученного опыта ранее.
Я готов вам помочь с:
Написанием продающих и информационных текстов.
Написанием сочинения, эссе, стихотворений.
Изменением фона в PhotoShop.
Монтажем видеороликов(скрепление фрагментов,добавление музыкального сопровождения,наложение текста).
Надеюсь на приятное и продуктивное сотрудничество! Всем прекрасного дня!
Я против войны в Украине!