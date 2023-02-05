FreePeople

Даниил FreePeople

 
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Всем доброго времени суток!

Я пришел на этот сервис не только для заработка средств, но и для приятного, полезного опыта, который я надеюсь здесь получить, ведь во все услуги, которые я предоставляю вкладывается моя душа с применением полученного опыта ранее.

Я готов вам помочь с:

  • Написанием продающих и информационных текстов.

  • Написанием сочинения, эссе, стихотворений.

  • Изменением фона в PhotoShop.

  • Монтажем видеороликов(скрепление фрагментов,добавление музыкального сопровождения,наложение текста).

Надеюсь на приятное и продуктивное сотрудничество! Всем прекрасного дня!

Photoshop