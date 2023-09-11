Переводчик с опытом.

Гарантированно выполняю работу в согласованные с вами сроки.

Придерживаюсь высокого стандарта точности и грамматики в каждом тексте.

Мой профессионализм гарантирует качество и надежность в каждой работе.

Стремлюсь к воплощению вашей идеи с страстью и вниманием к деталям.

Всегда готова к обсуждению и улучшению работ, чтобы они полностью соответствовали вашим ожиданиям.

Интересуетесь долгосрочными проектами и готова стать вашим надежным партнером в сфере переводов с английского на русский и наоборот. Также транскрибирую видео и аудио с английского на русский.

Всегда на пульсе новых трендов и готова развиваться, чтобы удовлетворить ваши потребности.

Все предоставленные мне данные и информация обрабатываются с соблюдением полной конфиденциальности.