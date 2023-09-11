Переводчик с опытом.
Гарантированно выполняю работу в согласованные с вами сроки.
Придерживаюсь высокого стандарта точности и грамматики в каждом тексте.
Мой профессионализм гарантирует качество и надежность в каждой работе.
Стремлюсь к воплощению вашей идеи с страстью и вниманием к деталям.
Всегда готова к обсуждению и улучшению работ, чтобы они полностью соответствовали вашим ожиданиям.
Интересуетесь долгосрочными проектами и готова стать вашим надежным партнером в сфере переводов с английского на русский и наоборот. Также транскрибирую видео и аудио с английского на русский.
Всегда на пульсе новых трендов и готова развиваться, чтобы удовлетворить ваши потребности.
Все предоставленные мне данные и информация обрабатываются с соблюдением полной конфиденциальности.
Я против войны в Украине!
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
Видеомонтаж
нет отзывов
$15/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 дней
нет рейтинга