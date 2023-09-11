FreelanceFairy

Вера FreelanceFairy

 
34 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Переводчик с опытом.

Гарантированно выполняю работу в согласованные с вами сроки.

Придерживаюсь высокого стандарта точности и грамматики в каждом тексте.

Мой профессионализм гарантирует качество и надежность в каждой работе.

Стремлюсь к воплощению вашей идеи с страстью и вниманием к деталям.

Всегда готова к обсуждению и улучшению работ, чтобы они полностью соответствовали вашим ожиданиям.

Интересуетесь долгосрочными проектами и готова стать вашим надежным партнером в сфере переводов с английского на русский и наоборот. Также транскрибирую видео и аудио с английского на русский.

Всегда на пульсе новых трендов и готова развиваться, чтобы удовлетворить ваши потребности.

Все предоставленные мне данные и информация обрабатываются с соблюдением полной конфиденциальности.

#63Написание отзывов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1195
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

Elina_milova
Элина 
34 года
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$2
10 баллов
2 года назад
Отзыв
Написание отзывов
Все ок
Видеомонтаж
нет отзывов
$15/час
от $15от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 дней
нет рейтинга