Freelance_Of_Mid

начинающий программист, учусь год.

Я пишу код на Пайтоне и часто использую искусственный интеллект для решения задач. Я нахожу это очень интересным и полезным, потому что ИИ может помочь мне быстро получить ответы на сложные вопросы или решить задачи, которые я не смог бы решить вручную. Я также убежден, что ИИ имеет большой потенциал в разных областях и может быть полезен для общества в целом.