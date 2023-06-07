Качественное выполнение заказов в установленный срок!

Добрый день! Выполняю заказы на следующие виды работ:

1. Копирайтинг и рерайтинг.

Большой опыт написания статей на различную тематику. Активно веду различные сайты и блоги. Пишу уникальные тексты до 100% оригинальности по антиплагиат.ру. Владею навыком слепой печати 10 пальцами на двух языках (русский и английский) до 250-300 знаков в минуту, что обеспечит высокую скорость и качество выполнения заказов.

2. Написание студенческих работ.

Занимаюсь написанием дипломных и курсовых работ, рефератов, презентаций и прочих студенческих работ на медицинскую тематику. Опыт написания студенческих работ составляет более 10 лет. Имею собственный сервис написания студенческих работ на медицинскую тематику - Мед.Курсовик. Владею средней медицинской специальностью - фельдшер. Также имею профессиональный опыт работы по специальности - скорая медицинская помощь, медицина катастроф, медико-санитарная эвакуация и прочие.

3. Разработка и наполнение сайтов на Wordpress.

Занимаюсь разработкой и наполнением сайтов на CMS Wordpress уже более 5 лет. Наличие знаний и навыков HTML и PHP. Создам качественный сайт и наполню его оригинальным запоминающимся контентом в разумные сроки и по доступной цене.

4. Продвижение сайтов.

Активно занимаюсь SEO оптимизацией (внутреняя и внешняя поисковая оптимизация сайта) и качественной настройкой контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Ads с различным рекламным бюджетом. Выведу ваш сайт на первую страницу поиска!

5. Создание макетов для печати полиграфии.

Имею огромный опыт создания макетов в Photoshop и CorelDraw для печати визиток, листовок, брошюр и прочей полиграфической продукции с учётом цветопередачи и зоной безопасности для подрезки продукции, так как был свой фотоцентр с экспресс-типографией около 5 лет, поэтому лично знаю как устроен процесс печати и его взаимодействие с цифровым макетом.

6. Обработка фотографий и изображений.

Занимаюсь профессиональной ретушью и обработкой фотографий и изображений в Photoshop, в том числе занимаюсь созданием портретов в различном стиле (кисть, карандаш, акрил, шарж и другие). Кроме того, занимаюсь реставрацией и колоризацией старых и поврежденных фотографий.