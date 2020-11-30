Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с кроссбраузерным кодом.
GULP, CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery.
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что
существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных
макетов дизайна.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость
работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут
внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных
затрат!
ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Есть возможность работать по договору (безнал)
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, адаптивная
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, Flexbox, Grid.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Igor_Melnychuck
Портфолио:
- https://www.weblancer.net/users/Freelancer_Man/portfolio/
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: Igor_Melnychuck
Портфолио
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