Удобные сайты! Качественно и в срок!

Мои услуги:

- Верстка кроссбраузерная, адаптивная(резиновая), валидная с использованием HTML5, CSS3, JavaScript;

- Создание сайтов, которые будут корректно отображаться на всех типах устройств и во всех популярных браузерах (Chrome, Firefox, Opera, IE 9+, Safari, Yandex, iOS);

CSS3\JS анимация сайтов.

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов.

Навыки и технологии использования:

- HTML5

- CSS3

- Flexbox

- Grid

- Sass

- БЭМ

- Gulp

- JavaScript

- Bootstrap 3 (4)

- Git

- CMS Wordpress

- Стандарты W3C

Гарантия на верстку.

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Прежде всего качество, скорость на втором плане.

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи с вами

Цены:

Индивидуально для каждого проекта.

Оплата:

Monobank, ПриватБанк.

Связь со мной:

Telegram