Назар FreelanceworkuaFreelanceworkua
Мои услуги:
- Верстка кроссбраузерная, адаптивная(резиновая), валидная с использованием HTML5, CSS3, JavaScript;
- Создание сайтов, которые будут корректно отображаться на всех типах устройств и во всех популярных браузерах (Chrome, Firefox, Opera, IE 9+, Safari, Yandex, iOS);
CSS3\JS анимация сайтов.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов.
Навыки и технологии использования:
- HTML5
- CSS3
- Flexbox
- Grid
- Sass
- БЭМ
- Gulp
- JavaScript
- Bootstrap 3 (4)
- Git
- CMS Wordpress
- Стандарты W3C
Гарантия на верстку.
В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Прежде всего качество, скорость на втором плане.
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи с вами
Цены:
Индивидуально для каждого проекта.
Оплата:
Monobank, ПриватБанк.
Связь со мной:
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