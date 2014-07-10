Все для ВАС
Добрый день!
Я новичок в данной области. Поэтому выполню заказ за приятную для Вас цену.
Предметная визуализация;
Интерьеры, экстерьеры;
Анимация с эффектами;
Создание различных сред жидкости, газы.
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
3D-графика
1 отзыв
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга