Freeski

Алексей Freeski

 
41 годРоссия/Абакан
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Все для ВАС

Добрый день!

Я новичок в данной области. Поэтому выполню заказ за приятную для Вас цену.

Предметная визуализация;

Интерьеры, экстерьеры;

Анимация с эффектами;

Создание различных сред жидкости, газы.

Отзывы заказчиков
Inna26
Инна 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
40 отзывов(-1)
$50
10 баллов
9 лет назад
Визуализация помещения бассейна
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
3D-графика
1 отзыв
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга