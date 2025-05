full-stack разработчиком

Технологии:

Я являюсь full-stack разработчиком. Знаю языки программирование такие как: JavaScript, HTML/CSS, Python, Java, PHP, GO, C++, C#, SQL, Rust. Библиотеки: Django python, React JS, Vue JS, Angular JS, TypeScript, SCSS, Express JS, fastApi python, flask python, Bootstrap, aiorgram python, Electron JS, flet python.

Услуги:

1) Телеграмм боты,

2) сайты,

3) Приложение для компьютер,

4) парсинг информации,

5) автоматизация задач,

6) Помощь в поддержки проектов на всех выше перечисленных Технологий,

7)доработка существующих проектов на всех выше перечисленных Технологий.

8) Вёрстка сайтов