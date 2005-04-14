full-stack разработчиком
Технологии:
Я являюсь full-stack разработчиком. Знаю языки программирование такие как: JavaScript, HTML/CSS, Python, Java, PHP, GO, C++, C#, SQL, Rust. Библиотеки: Django python, React JS, Vue JS, Angular JS, TypeScript, SCSS, Express JS, fastApi python, flask python, Bootstrap, aiorgram python, Electron JS, flet python.
Услуги:
1) Телеграмм боты,
2) сайты,
3) Приложение для компьютер,
4) парсинг информации,
5) автоматизация задач,
6) Помощь в поддержки проектов на всех выше перечисленных Технологий,
7)доработка существующих проектов на всех выше перечисленных Технологий.
8) Вёрстка сайтов