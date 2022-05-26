Frilans002

Рад буду помочь. Работаю на результат.

Здравствуйте, меня зовут Олег, мне 20 лет, я фрилансер.

------------------------------------------------------•Я-это тот человек который возьмется за работу и сделает ее в короткие сроки.Владею: Английским языком, занимаюсь изучением Немецкого.

------------------------------------------------------•Не стою на месте и пытаюсь розвиватся во всех направлениях.

------------------------------------------------------•Та же, есть множественный опыт в работе с текстами (все направления).

------------------------------------------------------•Сделаю работу качественно, а главное быстро, за приятную цену.

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