FronCode

Захар FronCode

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Немного о работе

  • Адаптивная, кроссбраузерная верстка по макетам в формате .fig и .psd
  • В своей работе использую сборщик gulp, препроцессор scss
  • После выполнения работы Вы получите аккуратный архив с файлами.
  • Работаю быстро и качественно.
  • Любые исправления бесплатно!
Как все происходит

  • Вы скидываете мне архив с исходними файлами(ТЗ. макет, шрифты и пр).
  • Я смотрю макет и советую, как сделать лучше если там будут косяки дизайнера(почти всегда есть).
  • Мы согласовываем макет и я приступаю к верстке.
  • Далее могу залить на хостинг, если требуется.

Портфолио