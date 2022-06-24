Немного о работе
- Адаптивная, кроссбраузерная верстка по макетам в формате .fig и .psd
- В своей работе использую сборщик gulp, препроцессор scss
- После выполнения работы Вы получите аккуратный архив с файлами.
- Работаю быстро и качественно.
- Любые исправления бесплатно!
- Вы скидываете мне архив с исходними файлами(ТЗ. макет, шрифты и пр).
- Я смотрю макет и советую, как сделать лучше если там будут косяки дизайнера(почти всегда есть).
- Мы согласовываем макет и я приступаю к верстке.
- Далее могу залить на хостинг, если требуется.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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