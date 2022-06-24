Немного о работе Адаптивная, кроссбраузерная верстка по макетам в формате .fig и .psd

В своей работе использую сборщик gulp, препроцессор scss

После выполнения работы Вы получите аккуратный архив с файлами.

Работаю быстро и качественно.

Любые исправления бесплатно! Как все происходит Вы скидываете мне архив с исходними файлами(ТЗ. макет, шрифты и пр).

Я смотрю макет и советую, как сделать лучше если там будут косяки дизайнера(почти всегда есть).

Мы согласовываем макет и я приступаю к верстке.

Далее могу залить на хостинг, если требуется.

Я против войны в Украине !