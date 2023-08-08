Отзывчиво-адаптивная верстка сайтов (</>HTML5, CSS3,SASS,SCSS ,JS ,JQUERY) Знания: --- HTML5 ---

--- CSS3 / SCSS ---

--- JS / JQUERY --- >>Верстка с помощью методологии БЭМ >>Верстка: --- landing page ---

--- интернет портал ---

--- интернет магазин и др.--- >>Качество верстки: --- Отзывчиво-адаптивная ---

--- Валидная ---

--- Семантическая ---

--- Кроссбраузерная --- >>Выполнение работы: Выполнение в поставленные сроки!

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