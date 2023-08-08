Front-rud

Илья Front-rud

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Отзывчиво-адаптивная верстка сайтов (</>HTML5, CSS3,SASS,SCSS ,JS ,JQUERY)

Знания:

  • --- HTML5 ---

  • --- CSS3 / SCSS ---

  • --- JS / JQUERY ---

>>Верстка с помощью методологии БЭМ

>>Верстка:

  • --- landing page ---

  • --- интернет портал ---

  • --- интернет магазин и др.---

>>Качество верстки:

  • --- Отзывчиво-адаптивная ---

  • --- Валидная ---

  • --- Семантическая ---

  • --- Кроссбраузерная ---

>>Выполнение работы:

  • Выполнение в поставленные сроки!

  • Берусь только за те заказы, которые способен выполнить.

  • Без предоплаты.

>>Контактные данные: