Отзывчиво-адаптивная верстка сайтов (</>HTML5, CSS3,SASS,SCSS ,JS ,JQUERY)
Знания:
--- HTML5 ---
--- CSS3 / SCSS ---
--- JS / JQUERY ---
>>Верстка с помощью методологии БЭМ
>>Верстка:
--- landing page ---
--- интернет портал ---
--- интернет магазин и др.---
>>Качество верстки:
--- Отзывчиво-адаптивная ---
--- Валидная ---
--- Семантическая ---
--- Кроссбраузерная ---
>>Выполнение работы:
Выполнение в поставленные сроки!
Берусь только за те заказы, которые способен выполнить.
Без предоплаты.
>>Контактные данные:
viber: +375336543128
email: [email protected]
telegram: @Front_rud
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Адаптивная верстка "CAT ENERGY"36 просмотров
- Адаптивная верстка "Artificial Intelligence"22 просмотра
- Адаптивная верстка "Supabase"13 просмотров
- Адаптивная верстка "Aperture"22 просмотра
- Адаптивная верстка "Affiliate"16 просмотров
- Адаптивная верстка "Building"14 просмотров