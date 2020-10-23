Верстка сайтов. Адаптивность, SCSS/SASS, CSS3\HTML5, JavaScript, jQuery, WordPress.
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Знания,навыки:
- HTML5
- CSS3
- SCSS/SASS
- Базовый JavaScript, jQuery.
- Flexbox
- Адаптивность
- Pixel perfect
- Аккуратный и продуманный ручной код
- Gulp
- Git
- WordPress
- Почта: [email protected]
- Телеграмм: https://t.me/vasyabaydack
Портфолио
- Лендинг25 просмотров
- Адаптивный лендинг23 просмотра
- Интернет магазин, адаптивная верстка30 просмотров