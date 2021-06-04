Все как у всех! <HTML5 вёрстка>.
Доброго времени суток!
Образование:
It - academy: STEP (Front-end Developer).
RS School: (Front-end Developer).
Контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: Kirill_Frontend
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Навыки Вёрстка:
- HTML5, CSS3.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Верстаю из PSD, Figma.
- Адаптивная верстка / Резиновая верстка/ Отзывчивая верстка.
- Препроцессоры LESS/SCSS.
- Adobe Photoshop.
- Git (система контроля версий).
- БЭМ.
- Написание простого, читабельного, валидного кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- SEO-оптимизация.
- Подключение нестандартных шрифтов.
- Реализация Pixel Perfect (100% точность).
- Комментарии (позволяют лучше ориентироваться программисту в чужом коде)
Работаю без предоплаты*. Если берусь за работу, делаю все качественно и в срок. Всегда нахожусь на связи.
Гарантия на верстку 1 мес. В течение недели после передачи готовой верстки я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: Kirill_Frontend
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