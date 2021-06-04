Front_end_Dev

Кирилл Front_end_Dev

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Все как у всех! <HTML5 вёрстка>.

Доброго времени суток! 

 Образование:

It - academy: STEP (Front-end Developer).

RS School: (Front-end Developer).

Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: Kirill_Frontend

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Навыки Вёрстка:

  • HTML5, CSS3.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Верстаю из PSD, Figma.
  • Адаптивная верстка / Резиновая верстка/ Отзывчивая верстка.
  • Препроцессоры LESS/SCSS.
  • Adobe Photoshop.
  • Git (система контроля версий).
  • БЭМ.
  • Написание простого, читабельного, валидного кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • SEO-оптимизация.
  • Подключение нестандартных шрифтов.
  • Реализация Pixel Perfect (100% точность).
  • Комментарии (позволяют лучше ориентироваться программисту в чужом коде)
 О работе:

Работаю без предоплаты*. Если берусь за работу, делаю все качественно и в срок.  Всегда нахожусь на связи.

Гарантия на верстку 1 мес. В течение недели после передачи готовой верстки я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: Kirill_Frontend

Личное сообщение*

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