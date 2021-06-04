Все как у всех! <HTML5 вёрстка>.

Доброго времени суток!

Образование:

It - academy: STEP (Front-end Developer).

RS School: (Front-end Developer).

Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: Kirill_Frontend

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Навыки Вёрстка:

HTML5, CSS3.

Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).

Верстаю из PSD, Figma.

Адаптивная верстка / Резиновая верстка/ Отзывчивая верстка.

Препроцессоры LESS/SCSS.

Adobe Photoshop.

Git (система контроля версий).

БЭМ.

Написание простого, читабельного, валидного кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

SEO-оптимизация.

Подключение нестандартных шрифтов.

Реализация Pixel Perfect (100% точность).

Комментарии (позволяют лучше ориентироваться программисту в чужом коде)

Работаю без предоплаты*. Если берусь за работу, делаю все качественно и в срок. Всегда нахожусь на связи.

Гарантия на верстку 1 мес. В течение недели после передачи готовой верстки я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: Kirill_Frontend

Личное сообщение*