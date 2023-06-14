Обо Мне

Делаю адаптивную кросбрауерную верстку качественно и в сроки

Занимаюсь кроссбраузерной, адаптивной версткой. Работу делаю в сроки и качественно. Ответственно подхожу к работе и всегда придерживаюсь сроков.

Используемые мной технологии:

html5

css3

JavaScript

scss

fileinclude

Gulp

BEM

JQuery

SVG Sprites

Гарантия на работу:

Если в течении недели после выполнения заказа находятся допустимые мною ошибки, то я бесплатно их исправлю

Контакты: telegram @Slava9505