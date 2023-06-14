Обо Мне
Делаю адаптивную кросбрауерную верстку качественно и в сроки
Занимаюсь кроссбраузерной, адаптивной версткой. Работу делаю в сроки и качественно. Ответственно подхожу к работе и всегда придерживаюсь сроков.
Используемые мной технологии:
html5
css3
JavaScript
scss
fileinclude
Gulp
BEM
JQuery
SVG Sprites
Гарантия на работу:
Если в течении недели после выполнения заказа находятся допустимые мною ошибки, то я бесплатно их исправлю
Контакты: telegram @Slava9505
Портфолио
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