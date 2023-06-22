Frusya

Татьяна Шаповалова Frusya

 
32 годаУкраина/Запорожье
4 года на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
✅ Адаптивні та кроссбраузерні сайти. Верстка будь-якої складності.

Моя мета - постійно вчитися новому та розвиватися. 

На цей момент мій стек технологій складається з 

  • HTML5, CCS3, SASS

  • JavaScript, jQuery, React.js

  • WordPress

  • Git, Webpack

  • Figma, Adobe XD, Adobe Photoshop

Мої принципи:

  1. Задоволений замовник = щасливий виконавець 😊 

  2.  Всі правки - безплатно 👋 

  3.  Гарантую виконану роботу в обумовлений термін 👍 

  4.  Чистий валідний код, зелена зона в PageSpeed 👌

  5.  Постійним замовникам - знижка у 20% 😉 

  6.  Працюю без передоплати 😎  

Раніше працювала на фірмі, але вирішила стати вільною та працювати на себе. 

Роботу над Вашим замовленням можу розпочати прямо зараз.

 

Мої контакти:

e-mail: [email protected]
telegram: @frusya1991

viber: Tetiana Shapovalova

phone number: +48 789 969 877

Оплата

ПриватБанк / МоноБанк / Payoneer (а також у будь-який зручний для Вас спосіб)

JavascriptWordPressHTMLFigmajQuerySASSPhotoshopReact.jsGit
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
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