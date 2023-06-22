✅ Адаптивні та кроссбраузерні сайти. Верстка будь-якої складності.
Моя мета - постійно вчитися новому та розвиватися.
На цей момент мій стек технологій складається з
HTML5, CCS3, SASS
JavaScript, jQuery, React.js
WordPress
Git, Webpack
Figma, Adobe XD, Adobe Photoshop
Мої принципи:
Задоволений замовник = щасливий виконавець 😊
Всі правки - безплатно 👋
Гарантую виконану роботу в обумовлений термін 👍
Чистий валідний код, зелена зона в PageSpeed 👌
Постійним замовникам - знижка у 20% 😉
Працюю без передоплати 😎
Раніше працювала на фірмі, але вирішила стати вільною та працювати на себе.
Роботу над Вашим замовленням можу розпочати прямо зараз.
Мої контакти:
e-mail: [email protected]
telegram: @frusya1991
viber: Tetiana Shapovalova
phone number: +48 789 969 877
Оплата
ПриватБанк / МоноБанк / Payoneer (а також у будь-який зручний для Вас спосіб)
HTML-верстка
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$10/час
от $20от 1 дня
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