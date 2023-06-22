✅ Адаптивні та кроссбраузерні сайти. Верстка будь-якої складності.

Моя мета - постійно вчитися новому та розвиватися.

На цей момент мій стек технологій складається з

HTML5, CCS3, SASS

JavaScript, jQuery, React.js

WordPress

Git, Webpack

Figma, Adobe XD, Adobe Photoshop



Мої принципи:

Задоволений замовник = щасливий виконавець 😊 Всі правки - безплатно 👋 Гарантую виконану роботу в обумовлений термін 👍 Чистий валідний код, зелена зона в PageSpeed 👌 Постійним замовникам - знижка у 20% 😉 Працюю без передоплати 😎

Раніше працювала на фірмі, але вирішила стати вільною та працювати на себе.

Роботу над Вашим замовленням можу розпочати прямо зараз.

Мої контакти:

e-mail: [email protected]

telegram: @frusya1991

viber: Tetiana Shapovalova

phone number: +48 789 969 877

Оплата

ПриватБанк / МоноБанк / Payoneer (а також у будь-який зручний для Вас спосіб)