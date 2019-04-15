Fuagra111

Егор Увалов Fuagra111

 
27 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Мои навыки:

- Отличное знание офисных программ: Word‚ Exel‚ Powerpoint‚ Outlook‚ Access;

- Создание презентаций;

- Знание и опыт работы в Photoshop

- Верстка сайтов любой сложности;

- Создание сайтов

- Правки на готовых сайтах

Знание таких языков как: 

- HTML;

- CSS;

- Java Script ( jQuery );

- PHP;

- MySQL;

Владение CMS:

- Битрикс

- Вордпресс

- Joomla

- Любые другие CMS на хорошем уровне

PHPWordPressMySQLВерстка сайтаHTMLCSSJoomlajQueryБитриксJavaPowerPointPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
0676655544
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Подправить верстку для мобильного телефона
Все отлично! Быстро! Красиво! Без лишних вопросов! Рекомендую)
Отличный заказчик! Рекомендую
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Для сайта сделать кликабельный телефон и сделать фавиконку
Хороший исполнитель Задача выполнена на высочайшем уровне! Очень ответственный и приятный в общении! Рекомендую к сотрудничеству
Отличный заказчик, всё вовремя и понятно. Рекомендую
Ответный отзыв