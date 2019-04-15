Мои навыки:
- Отличное знание офисных программ: Word‚ Exel‚ Powerpoint‚ Outlook‚ Access;
- Создание презентаций;
- Знание и опыт работы в Photoshop
- Верстка сайтов любой сложности;
- Создание сайтов
- Правки на готовых сайтах
Знание таких языков как:
- HTML;
- CSS;
- Java Script ( jQuery );
- PHP;
- MySQL;
Владение CMS:
- Битрикс
- Вордпресс
- Joomla
- Любые другие CMS на хорошем уровне
Действие аккаунта приостановлено!
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
5 лет назад
Все отлично! Быстро! Красиво! Без лишних вопросов! Рекомендую)
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Рекомендую
$5
10 баллов
5 лет назад
Хороший исполнитель Задача выполнена на высочайшем уровне! Очень ответственный и приятный в общении! Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всё вовремя и понятно. Рекомендую