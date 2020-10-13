Услуги по веб-дизайну и графическому дизайну

Привет, дорогой заказчик!

С удовольствием поработаю над твоим проектом, будь то:

- баннеры (для сайта, соц. сети или на широкоформатную печать);

- креативы (придумаю оригинальный и красивый креатив на заданную тему для любой соц сети, а также телеграм-канала);

- дизайн лендинга (сделаю красивый, чистый дизайн, выполняющий необходимые задачи);

- логотипы (могу сделать как минималистичный, так и яркий, большой лого, все на ваш вкус);

- оформление соц сетей (Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм,шапка для Ютуб канала).