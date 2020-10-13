Услуги по веб-дизайну и графическому дизайну
Привет, дорогой заказчик!
С удовольствием поработаю над твоим проектом, будь то:
- баннеры (для сайта, соц. сети или на широкоформатную печать);
- креативы (придумаю оригинальный и красивый креатив на заданную тему для любой соц сети, а также телеграм-канала);
- дизайн лендинга (сделаю красивый, чистый дизайн, выполняющий необходимые задачи);
- логотипы (могу сделать как минималистичный, так и яркий, большой лого, все на ваш вкус);
- оформление соц сетей (Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм,шапка для Ютуб канала).
Часть моих работ можно посмотреть на Behance
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Баннеры
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$5/час
от $5от 1 дня
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Дизайн сайтов
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$5/час
от $20от 5 дней
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Иконки и Пиксель-арт
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$5/час
от $5от 2 дней
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Логотипы и Знаки
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$5/час
от $12от 2 дней
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