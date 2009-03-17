Комплексная разработка сайтов

Компания Funkey предлагает Вам комплексное решение по созданию и развитию интернет проектов. В своей работе мы сочетаем оригинальный дизайн, функциональность и индивидуальный подход к клиенту.

Работайте с профессионалами.

Мы - энергичная и постоянно растущая компания, специализирующаяся на разработке интернет проектов и объектов графического дизайна.

Нам важно принимать непосредственное участие в глобальном процессе изменения интернет пространства путем создания современных, удобных и ориентированных на пользователя продуктов.

Мы сочетаем индивидуальный подход к клиенту с комплексным решением поставленных перед нами задач.