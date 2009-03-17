Комплексная разработка сайтов
Компания Funkey предлагает Вам комплексное решение по созданию и развитию интернет проектов. В своей работе мы сочетаем оригинальный дизайн, функциональность и индивидуальный подход к клиенту.
Работайте с профессионалами.
Мы - энергичная и постоянно растущая компания, специализирующаяся на разработке интернет проектов и объектов графического дизайна.
Нам важно принимать непосредственное участие в глобальном процессе изменения интернет пространства путем создания современных, удобных и ориентированных на пользователя продуктов.
Мы сочетаем индивидуальный подход к клиенту с комплексным решением поставленных перед нами задач.
Портфолио
- Дизайн каталога квартир102 просмотра
- Логотип паломнической службы Пилигримко162 просмотра
- Фирменный стиль компании Israel-Medhelp121 просмотр
- Логотип медицинской компании143 просмотра
- Фирменный стиль компании Step of Mind114 просмотров
- Step of Mind125 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
8 баллов
15 лет назад
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