Финансовый аналитик

2 высших экономических образования. Более 8 лет работалэкономистом на крупных предприятиях. Основная деятельность: прогнозирование,

планирование, анализ. Занимался реализацией отдельных проектов, касаемых

развития стартапов и привлечения инвестиций.

Оказываю услуги в сфере финансов:

- разработка финансовой модели.

- подготовка бизнес-плана.

- разработка форм отчётов и документооборота.

- финансово-экономическая автоматизация в Excel.

- анализ рисков и выработка антикризисной модели.

- due diligence и анализ инвестиционных возможностей.

- аудит управленческой и бухгалтерской отчётности.

- построение системы управленческой отчётности.

- выполнение прогнозов, планов и анализа по PL, CF, OpEx.

- подготовкалюбых форм отчётности.