Финансовый аналитик
2 высших экономических образования. Более 8 лет работалэкономистом на крупных предприятиях. Основная деятельность: прогнозирование,
планирование, анализ. Занимался реализацией отдельных проектов, касаемых
развития стартапов и привлечения инвестиций.
Оказываю услуги в сфере финансов:
- разработка финансовой модели.
- подготовка бизнес-плана.
- разработка форм отчётов и документооборота.
- финансово-экономическая автоматизация в Excel.
- анализ рисков и выработка антикризисной модели.
- due diligence и анализ инвестиционных возможностей.
- аудит управленческой и бухгалтерской отчётности.
- построение системы управленческой отчётности.
- выполнение прогнозов, планов и анализа по PL, CF, OpEx.
- подготовкалюбых форм отчётности.
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Финансовые услуги
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