Сотрудничество так и не состоялось! Потенциально очень хороший исполнитель, но что-то пошло не так... 3 июля списались 7 июля исполнитель сказал берусь за работу 7-16 июля не отвечал в скайпе 17 июля ответил на веблансере и пообещал приступить 22 июля к работе Сегодня 24 июля - ответа нет! Извиняюсь за отрицательный отзыв, но он справедлив. Выжимка из скайпа: [03.07.2014 14:20:59] GAMESARTS: Сроки? [03.07.2014 14:22:41] Feam: Ну сроки не горят, но растягивать больше недели - полторы не вижу смысла [03.07.2014 14:36:53] GAMESARTS: В принципе всё понятно [03.07.2014 20:14:02] GAMESARTS: Давайте я завтра начну работу? [03.07.2014 20:14:22] Feam: ок [03.07.2014 20:14:33] GAMESARTS: До завтра) [07.07.2014 9:00:18] GAMESARTS: Здравствуйте! [07.07.2014 9:00:32] GAMESARTS: Вы готовы внести предоплату 50%? [07.07.2014 9:01:05] Feam: а какой-то результат уже можно посмотреть? [07.07.2014 9:03:28] GAMESARTS: я ещё не чего не делал [07.07.2014 9:03:33] GAMESARTS: Сейчас начну [07.07.2014 9:03:56] GAMESARTS: Извините, но, без выбора исполнителя и предоплаты я не работаю [07.07.2014 9:03:57] Feam: А почему заранее не озвучили 50% [07.07.2014 9:04:46] GAMESARTS: Вы, хотите без предоплаты? [07.07.2014 9:05:29] Feam: желательно, оплата - это не проблема, хочется видеть результаты [07.07.2014 9:05:33] GAMESARTS: Я работаю по этапно, что то сделаю - покажу, ещё что нибудь сделаю - покажу, целый день онлайн [07.07.2014 9:05:54] GAMESARTS: Либо могу сделать целый макет и уже потом вносить поправки [07.07.2014 9:07:26] GAMESARTS: Хорошо, я Вас понял [07.07.2014 9:08:38] Feam: Вы не против такой схемы работы? [07.07.2014 9:09:45] GAMESARTS: Будем работать) ... [09.07.2014 10:07:10] Feam: Добрый день! Над дизайном работаете?) [11.07.2014 9:25:28] Feam: Добрый день! Есть результаты? [15.07.2014 12:42:19] Feam: тут? Выжимка из личных сообщений на веблансере: (читается снизу вверх) feam | 22.07.2014 в 11:31 Здравствуйте. Сегодня вторник. Вы готовы предоставить что-то уже по дизайну? GAMESARTS | 17.07.2014 в 12:53 Я даже и не знаю, давайте я Вам заплачу за ожидание GAMESARTS | 17.07.2014 в 12:52 Здравствуйте! Николай, извините пожалуйста, не смог выполнить Вашу работу, так как вызвали на основную работу, и не было возможности писать. Со вторника я буду отдыхать 4 дня, могу выполнить, со скидкой + бесплатная вёрстка в качестве наказания, ещё раз извините, я не хотел. feam | 15.07.2014 в 13:56 Если вы не справляетесь или не хотите так и скажите, мы найдем другого исполнителя. Надеюсь после того как прочитаете сообщение вы дадите ответ или выйдете на связь в скайпе, в противном случае я буду искать другого исполнителя, т.к. с 7 до 15 июля не выходите на связь и нет результатов — это сильно…хотя на веблансере появляетесь периодически… feam | 15.07.2014 в 13:50 Дмитрий, можете прояснить ситуацию?! Работаем? Или я ищу другого исполнителя? feam | 14.07.2014 в 11:15 Добрый день! Как успехи? уже 7 дней прошло, а в скайпе вы не отвечаете../f заявляли: «Я работаю по этапно, что то сделаю — покажу, ещё что нибудь сделаю — покажу, целый день онлайн»