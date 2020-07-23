GERMANOID

Герман GERMANOID

 
26 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Digital Marketing Specialist
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Fainor
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
10 баллов
3 года назад
Добавление информации на interhash.by
Работаю не первый раз. Все точно, корректно и в срок.
Отличный специалист, сотрудничаю с ним часто
Ответный отзыв
Fainor
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$4
10 баллов
3 года назад
Исправление сайта
Герман отлично ставит необходимые задачи и ведет деловое общение. Рекомендую к сотрудничеству
Отличный исполнитель, выполнение быстрое. Буду обращаться ещё
Ответный отзыв