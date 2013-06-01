Шергина Алина Николаевна
Выполняю проекты в таких сферах:
Администрирование сайтов и аккаунтов в социальны сетях.Тексты и Переводы. Менеджмент.
Личные данные:
Дата рождения: 5 октября 1996 года, возраст: 22года.
Семейное положение: не замужем.
Адрес: г. Днепр, ул. Маршала Малиновского, д. 10.
Телефон: (066) 431-67-86, E-mail: [email protected]
Образование:
2003 г. – 2014 г.Научно-воспитательный комплекс №57.
2014 г. – 2018 г. Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара,
факультет международной экономики, специальность - международные экономи-ческие
отношения
Профессиональные навыки:
уверенный пользователь ПК: MS Office; навыки оперативного поиска информации в
сети Интернет. работа с сайтами (WordPress), Photoshop– начальный уровень. SMM-маркетинг.
Знанние языков· Русский - свободно
· Украинский - свободно
· Английский – средний
Опыт работы:
Менеджер попродажам + администратор
з 02.2019 по 03.2020
Интернет-издание «Neon Business Journal»
• администратор телеграм-канала ;
• создание и обновления контента;
• написание рекламных текстов;
• создание и развитие клиентской базы;
• консультация клиентов;
• оформление, прием и контроль состояния заказов;
Руководитель
з 08.2018 по 01.2019
Интернет-магазин доставки цветов и подарков «Demure», Днепр
• создание и развитие сайта интернет-магазина;
• создание и обновления контента;
• создание и развитие партнерской базы;
• создание и развитие клиентской базы;
• консультация клиентов;
• оформление, прием и контроль состояния заказов;
• оганизация и введения работы отдела партнерскихотношений;
• помощь по smm;
Менеджер по работе с клиентамиз 01.2018 по 07.2018
Интернет-магазин доставки цветов и подарков «SunRose», Днепр
• консультация клиентов;
• оформление, прием и контроль состояния заказов;
• оганизация и введения работы отдела партнерскихотношений;
• расширение и обновление существующей базыпартнеров;
Помощник директораз 09.2016 по 09.2017
Чернявский В. П., ФЛП., Днепр (Финансовые услуги)
• консультация клиентов;
• контроль состояния заказов;
• проведение презентаций услуг компании;
• самостоятельный поиск клиентов;
Администраторз 02.2016 по 07.2016
ООО «Wegas Models Agency», Днепр (Модельное агенство)
• прием телефонных звонков и организация приема посетителей;
• оперативное выполнение заданий руководителя;
• поиск и подбор персонала (размещение вакансий в Интернете, поиск и обработка
ре-зюме, проведение телефонных интервью, первичных собеседований с кандидатами,
ведение базы данных);
• ведение личных дел сотрудников.
Промоутерз 06.2013 по 08.2013
Белик К.Ю., ФЛП, Днепр (Реклама и продажа товаров)
• предпродажная подготовка товаров;
• выкладка товара на стеллажах;
• презентация продукции;
• консультация клиентов, помощь в выборе продукции.
Личные качества:
ответственность, настойчивость, стрессоустойчивость,коммуникабельность, целеустремленность, инициативность, быстрая обучаемость,
умение работать в команде, нацеленность на результат.
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