Качественно, быстро и за адекватную цену выполню Ваш заказ:)

Шергина Алина Николаевна

Выполняю проекты в таких сферах:

Администрирование сайтов и аккаунтов в социальны сетях.Тексты и Переводы. Менеджмент.

Личные данные:

Дата рождения: 5 октября 1996 года, возраст: 22года.

Семейное положение: не замужем.

Адрес: г. Днепр, ул. Маршала Малиновского, д. 10.

Телефон: (066) 431-67-86, E-mail: [email protected]

Образование:

2003 г. – 2014 г.Научно-воспитательный комплекс №57.

2014 г. – 2018 г. Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара,

факультет международной экономики, специальность - международные экономи-ческие

отношения

Профессиональные навыки:

уверенный пользователь ПК: MS Office; навыки оперативного поиска информации в

сети Интернет. работа с сайтами (WordPress), Photoshop– начальный уровень. SMM-маркетинг.

Знанние языков· Русский - свободно

· Украинский - свободно

· Английский – средний

Опыт работы:

Менеджер попродажам + администратор

з 02.2019 по 03.2020

Интернет-издание «Neon Business Journal»

• администратор телеграм-канала ;

• создание и обновления контента;

• написание рекламных текстов;

• создание и развитие клиентской базы;

• консультация клиентов;

• оформление, прием и контроль состояния заказов;

Руководитель

з 08.2018 по 01.2019

Интернет-магазин доставки цветов и подарков «Demure», Днепр

• создание и развитие сайта интернет-магазина;

• создание и обновления контента;

• создание и развитие партнерской базы;

• создание и развитие клиентской базы;

• консультация клиентов;

• оформление, прием и контроль состояния заказов;

• оганизация и введения работы отдела партнерскихотношений;

• помощь по smm;

Менеджер по работе с клиентами

з 01.2018 по 07.2018

Интернет-магазин доставки цветов и подарков «SunRose», Днепр

• консультация клиентов;

• оформление, прием и контроль состояния заказов;

• оганизация и введения работы отдела партнерскихотношений;

• расширение и обновление существующей базыпартнеров;

Помощник директора

з 09.2016 по 09.2017

Чернявский В. П., ФЛП., Днепр (Финансовые услуги)

• консультация клиентов;

• контроль состояния заказов;

• проведение презентаций услуг компании;

• самостоятельный поиск клиентов;

Администратор

з 02.2016 по 07.2016

ООО «Wegas Models Agency», Днепр (Модельное агенство)

• прием телефонных звонков и организация приема посетителей;

• оперативное выполнение заданий руководителя;

• поиск и подбор персонала (размещение вакансий в Интернете, поиск и обработка

ре-зюме, проведение телефонных интервью, первичных собеседований с кандидатами,

ведение базы данных);

• ведение личных дел сотрудников.

Промоутер

з 06.2013 по 08.2013

Белик К.Ю., ФЛП, Днепр (Реклама и продажа товаров)

• предпродажная подготовка товаров;

• выкладка товара на стеллажах;

• презентация продукции;

• консультация клиентов, помощь в выборе продукции.

Личные качества:

ответственность, настойчивость, стрессоустойчивость,коммуникабельность, целеустремленность, инициативность, быстрая обучаемость,

умение работать в команде, нацеленность на результат.