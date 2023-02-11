GOA_design

Ольга GOA_design

 
30 летРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Всем привет! Я специалист по векторной графике.

В работе использую Adobe illustrator, Adobe photoshop, Figma.

Чем я занимаюсь:
-разработка иллюстраций под коммерческие цели
-создание креативов, логотипов
-перевод изображений в векторный формат (любой сложности и в любом формате)
-перерисовка картинок в стиле векторной графики
-иконки

Мои работы:
Dribble (иллюстрации):
https://dribbble.com/GOA_design

Behance
https://www.behance.net/GOA_design

Портфолио (проекты, креативы, презентации и др):
https://drive.google.com/drive/folders/1udxbXrVzXdEA_XJBHY8bpyo5feVKoNUF?usp=sharing

FigmaIllustratorPhotoshop
Портфолио