Всем привет! Я специалист по векторной графике.

В работе использую Adobe illustrator, Adobe photoshop, Figma.



Чем я занимаюсь:

-разработка иллюстраций под коммерческие цели

-создание креативов, логотипов

-перевод изображений в векторный формат (любой сложности и в любом формате)

-перерисовка картинок в стиле векторной графики

-иконки



Мои работы:

Dribble (иллюстрации):

https://dribbble.com/GOA_design



Behance

https://www.behance.net/GOA_design



Портфолио (проекты, креативы, презентации и др):

https://drive.google.com/drive/folders/1udxbXrVzXdEA_XJBHY8bpyo5feVKoNUF?usp=sharing