Всем привет! Я специалист по векторной графике.
В работе использую Adobe illustrator, Adobe photoshop, Figma.
Чем я занимаюсь:
-разработка иллюстраций под коммерческие цели
-создание креативов, логотипов
-перевод изображений в векторный формат (любой сложности и в любом формате)
-перерисовка картинок в стиле векторной графики
-иконки
Мои работы:
Dribble (иллюстрации):
https://dribbble.com/GOA_design
Behance
https://www.behance.net/GOA_design
Портфолио (проекты, креативы, презентации и др):
https://drive.google.com/drive/folders/1udxbXrVzXdEA_XJBHY8bpyo5feVKoNUF?usp=sharing
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Инфографика, лого, иконкинет просмотров
- Flat-персонаж1 просмотр