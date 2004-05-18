Меня зовут Александра,я учусь на дизайнера интерьера,на втором курсе в университете КИСИ, паралельно занимаюсь брендингом и графическим дизайном, создаю новые, интересные логотипы с глубоким и интересным смыслом, занимаюсь созданием визиток,плакатов, флаеров, также создаю дизайнерские презентации и рефераты на любые темы. Всё делаю быстро,ответственно и качественно,учитываю все ваши пожелания.