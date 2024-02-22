Требуется разработка современного и функционального букса. Проект должен быть выполнен «под ключ» с учетом предоставленного ТЗ. Возможность использования готовых скриптов букса для упрощения процесса разработки.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $100Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрытгод назад
- $100
Требуется разработка автонаполняемого игрового сайта Thundegames с функциональностью администрирования, блогом и регистрацией пользователей. Дизайн должен быть интуитивно понятным и адаптивным. Необходимо реализовать парсинг игр с CrazyGames, Poki и дистрибьютора, а также создать административную панель для управления контентом. Важна SEO оптимизация, безопасность и документация по использованию сайта.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрытгод назад
- $100
Необходимо разработать автонаполняемый сайт с онлайн играми, использующий контент с указанного ресурса. Сайт должен иметь админку и дизайн, схожий с CrazyGames. Подробности и требования указаны в ТЗ.Веб-программирование7 заявокЗакрытгод назад