Требуется разработка автонаполняемого игрового сайта Thundegames с функциональностью администрирования, блогом и регистрацией пользователей. Дизайн должен быть интуитивно понятным и адаптивным. Необходимо реализовать парсинг игр с CrazyGames, Poki и дистрибьютора, а также создать административную панель для управления контентом. Важна SEO оптимизация, безопасность и документация по использованию сайта.