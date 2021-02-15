GRProduction

Видео монтаж, саунд дизайн, сьемка видео в Испании

Монтаж видео контента для YouTube, Instagram, Видео-призентации для кинотеатров, трейлеры и многое другое. Русифецирование видео.

Мои работы:

Insta Stories

Insta lenta

Русификация Garmin﻿

Insta lenta 2.0 Бренд ТОНАР﻿

Бренд видео Buffin﻿

Бренд видео Bushnell

Бренд видео John Henry

Бренд видео Fenix

Бренд видео Heineken *18/79 (Сьемка, монтаж, саунддизайн, цветокорекция)

Бренд видео Basqueland (Сьемка, монтаж, саунддизайн, цветокорекция)

Ресторан Кинза Barcelona (Сьемка, монтаж, саунддизайн, цветокорекция)

Блог Rus.Donostia (Сьемка, монтаж, саунддизайн, цветокорекция)

Леван Горозия (OST L'One)﻿

TAMBORADA 2020 SAN Sebastian (Сьемка, монтаж, саунддизайн, цветокорекция)

KeramaMarazzi Tizer (Mонтаж, саунддизайн, цветокорекция)

И многое многое другое :)))))))

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WhatsApp: + 7 701 737 51 67

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