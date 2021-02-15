GRProduction

Видео монтаж, саунд дизайн, сьемка видео в Испании
Монтаж видео контента для YouTube, Instagram, Видео-призентации для кинотеатров, трейлеры и многое другое. Русифецирование видео.
Мои работы:
Бренд видео Heineken *18/79 (Сьемка, монтаж, саунддизайн, цветокорекция)
Бренд видео Basqueland (Сьемка, монтаж, саунддизайн, цветокорекция)
Ресторан Кинза Barcelona (Сьемка, монтаж, саунддизайн, цветокорекция)
Блог Rus.Donostia (Сьемка, монтаж, саунддизайн, цветокорекция)
TAMBORADA 2020 SAN Sebastian (Сьемка, монтаж, саунддизайн, цветокорекция)
KeramaMarazzi Tizer (Mонтаж, саунддизайн, цветокорекция)
И многое многое другое :)))))))
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WhatsApp: + 7 701 737 51 67
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