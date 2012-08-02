GSM_Helper

Нужен рерайт. Тематика – новинки мобильной техники, обзоры телефонов, инструкции по настройке телефонов... и так далее. Соответственно, нужен человек, который бы хоть приблизительно представлял, о чём пишет. Тексты ищу я. Если нужно, то ключевые слова подбираю ...