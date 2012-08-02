GSM_Helper

Доброго времени суток! Нужны уникальные и интересные тексты. Тематика: стройка (интерьер, дизайн, строительные технологии…) и – китайские сотовые телефоны (обзоры, отзывы…). Схема работы: я даю тему и желательные ключевые слова. Вы – самостоятельно ищете материал-исходник, делаете ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $250Копирайтинг32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго времени суток! Нужны недорогие тексты строительной тематики. Копирайт или ререайт - без разницы, важна уникальность и "интересность". Объём статеек - около 2к... ну, или как получится. Цена имеет значение (бюджет ограничен). В идеале - хотел ...Копирайтинг26 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен рерайт. Тематика – новинки мобильной техники, обзоры телефонов, инструкции по настройке телефонов... и так далее. Соответственно, нужен человек, который бы хоть приблизительно представлял, о чём пишет. Тексты ищу я. Если нужно, то ключевые слова подбираю ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
11 лет назад
Спасибо Сергею за заказ. Приятный и понимающий заказчик. Подробно объяснил задание, быстро проверил и оплатил работу. Буду надеяться на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Ответственно подходит к работе, грамотный специалист, качество работы - на пять с плюсом. Ну и - человек хороший, приятно сотрудничать! Теперь буду обращаться только к Вам!