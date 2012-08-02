GSM_Helper

Сергей GSM_Helper

 
45 летРоссия/Брянск
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужны тексты

    $250

    Доброго времени суток! Нужны уникальные и интересные тексты. Тематика: стройка (интерьер, дизайн, строительные технологии…) и – китайские сотовые телефоны (обзоры, отзывы…). Схема работы: я даю тему и желательные ключевые слова. Вы – самостоятельно ищете материал-исходник, делаете ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны тексты на строительную тематику

    Доброго времени суток! Нужны недорогие тексты строительной тематики. Копирайт или ререайт - без разницы, важна уникальность и "интересность". Объём статеек - около 2к... ну, или как получится. Цена имеет значение (бюджет ограничен). В идеале - хотел ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен рерайт

    Нужен рерайт. Тематика – новинки мобильной техники, обзоры телефонов, инструкции по настройке телефонов... и так далее. Соответственно, нужен человек, который бы хоть приблизительно представлял, о чём пишет. Тексты ищу я. Если нужно, то ключевые слова подбираю ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
vikoll
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Нужен рерайт
Спасибо Сергею за заказ. Приятный и понимающий заказчик. Подробно объяснил задание, быстро проверил и оплатил работу. Буду надеяться на дальнейшее сотрудничество.
Ответственно подходит к работе, грамотный специалист, качество работы - на пять с плюсом. Ну и - человек хороший, приятно сотрудничать! Теперь буду обращаться только к Вам!
Ответный отзыв