Мартыновский Тимур Ga-sprinGa-sprin
24 годаУзбекистан/Ташкент
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная, адаптивная кросбраузерная Верстка.
Что я могу?
Адаптивная кросбраузерная верстка с использованием чистого HTML и CSS с медиа запросами.
Добавление интерактива с помощью JavaScript (Слайдер, Бургер Меню, Квиз Формы, Модальные Окна).
Что вы получите работая со мной?
- Ответственный подход к работе. Приступаю к работе сразу, делаю работу в срок
- Без предоплаты.
- Заинтересованность в качестве.
и что бы клиент остался доволен.
Что я использую?
Чистый код с использованием таких технологий, как: HTML5, CSS3, (FLEXBOX), БЭМ, (JavaScript).
Связь :
- Telegramm: https://t.me/samgasper
- Почта: [email protected]
Портфолио
- Https://gasprinskiy.github.io/Plonq/44 просмотра
- Https://gasprinskiy.github.io/Travel/41 просмотр
- Https://gasprinskiy.github.io/mySite/37 просмотров
- Https://studia93.ru/58 просмотров