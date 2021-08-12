Ga-sprin

Мартыновский Тимур Ga-sprin

 
24 годаУзбекистан/Ташкент
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная, адаптивная кросбраузерная Верстка.

Что я могу?

Адаптивная кросбраузерная верстка с использованием чистого HTML и CSS с медиа запросами.

Добавление интерактива с помощью JavaScript (Слайдер, Бургер Меню, Квиз Формы, Модальные Окна).

﻿Что вы получите работая со мной?

  • Ответственный подход к работе.

    Приступаю к работе сразу, делаю работу в срок
  • Без предоплаты.
  • Заинтересованность в качестве.
﻿  Я как исполнитель заинтересован в том что бы работа была сделана качественно

﻿  и что бы клиент остался доволен.

﻿﻿Что я использую?

Чистый код с использованием таких технологий, как: HTML5, CSS3, (FLEXBOX), БЭМ, (JavaScript).

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