Качественная, адаптивная кросбраузерная Верстка.

Что я могу?

Адаптивная кросбраузерная верстка с использованием чистого HTML и CSS с медиа запросами.

Добавление интерактива с помощью JavaScript (Слайдер, Бургер Меню, Квиз Формы, Модальные Окна).

﻿Что вы получите работая со мной?

Ответственный подход к работе. Приступаю к работе сразу, делаю работу в срок

Приступаю к работе сразу, делаю работу в срок Без предоплаты .

Заинтересованность в качестве.

Я как исполнитель заинтересован в том что бы работа была сделана качественно

﻿ и что бы клиент остался доволен.

﻿﻿Что я использую?

Чистый код с использованием таких технологий, как: HTML5, CSS3, (FLEXBOX), БЭМ, (JavaScript).

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