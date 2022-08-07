Gabikovach28

Гарантирую Вам хороший результат проделанной мной работы!

Здравствуйте!

Фрилансом занимаюсь уже более 3 лет, поэтому имею большой опыт работы в этой сфере. Учусь на факультете иностранной филологии. Свободно владею английским, немецким, украинским и русским языками.

Занимаюсь переводом, редактирование текстов и набором текстов довольно давно. Также занимаюсь копирайтингом и рерайтингом. Стараюсь угодить каждому клиенту, поэтому выполняю свою работу быстро и качественно. Буду счастлива с вами сотрудничать.