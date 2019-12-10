Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$10
8 баллов
5 лет назад
Оперативное исполнение, разноплановый подход к оформлению креативов, большой потенциал! )
Ответный отзыв
Благодарю вас за отличный приятный конкурс и за 3-е место.
$8
10 баллов
5 лет назад
Дмитрий прекрасно справился с задачей и довел ее до конца, благодарю!
Ответный отзыв
Благодарю Андрей. Отличный человек... с отличным понятным заданием. Рекомендую.
$10
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель. Очень креативный подход к работе. Быстро вносит корректировки. Качество работы на высоте. Рекомендую.
Ответный отзыв
Человек слово! Оплатил победителю конкурса мгновенно.