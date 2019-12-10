Gabrielfrilance

Дмитрий Gabrielfrilance

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
"Баннеры Google Ads" "Instagram Stories"
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

Vintz
Денис 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
8 баллов
5 лет назад
Разработка креативных баннеров для FB
Оперативное исполнение, разноплановый подход к оформлению креативов, большой потенциал! )
Благодарю вас за отличный приятный конкурс и за 3-е место.
Ответный отзыв
PrazdnikON
Андрей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
5 лет назад
Сделать видео заставку
Дмитрий прекрасно справился с задачей и довел ее до конца, благодарю!
Благодарю Андрей. Отличный человек... с отличным понятным заданием. Рекомендую.
Ответный отзыв
FrolovAndry
Фролов 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Баннеры для рекламы сайта знакомств для врослых (18+)
Отличный исполнитель. Очень креативный подход к работе. Быстро вносит корректировки. Качество работы на высоте. Рекомендую.
Человек слово! Оплатил победителю конкурса мгновенно.
Ответный отзыв