Адаптивная верстка любой сложности

Качество, пунктуальность, порядочность, приправленные толстым слоем перфекционизма и щепоткой фанатизма.

О себе:

По совместительству работаю в фирме фул-стак разработчиком (делаю все что просят. От нарисовать иконку, до разработки сложных алгоритмов работы сайта).

И если работа — это ежедневная рутина, то верстка для меня как отдушина. Я просто наслаждаюсь от самого процесса перевода статичной картинки в адаптивную, реагирующую на действия пользователя структуру.

А когда твой труд по достоинству вознаграждается, счастью нет предела... Что-то я отвлекся...

Ввиду того, что хорошо знаю, как устроен сайт в целом, как взаимодействует бэк с фронтом, особое внимание уделяю исходному коду.

Ведь как бы хорошо не выглядела работа — это вовсе не свидетельствует о грамотности и логичности исходного кода, что в дальнейшем может вызвать значительные трудности у программистов.

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе многолетнего опята работы в WEB-разработке прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на верстку:

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Умения и навыки:

HTML 5

Адаптивная верстка HTML

Sass | Scss | Less

JQuery | JS

FlexBox | Grid

БЭМ

Responsive

Git

Gulp

Реализация Pixel Perfect (PP)

И многое другое...

Образование:

Высшее

Да какая вообще разница?! Как говорится, языком чесать не мешки ворочать. Так что милости прошу в мое портфолио :)

☎ Контактные данные:

Telegram: @moiseevEO,

Skype: [email protected] (остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту или ЛС),

E-mail: [email protected],

Личные сообщения на Weblancer: Написать сообщение.

₽ Принимаю оплату:

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