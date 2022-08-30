Качество, пунктуальность, порядочность, приправленные толстым слоем перфекционизма и щепоткой фанатизма.
О себе:
По совместительству работаю в фирме фул-стак разработчиком (делаю все что просят. От нарисовать иконку, до разработки сложных алгоритмов работы сайта).
И если работа — это ежедневная рутина, то верстка для меня как отдушина. Я просто наслаждаюсь от самого процесса перевода статичной картинки в адаптивную, реагирующую на действия пользователя структуру.
А когда твой труд по достоинству вознаграждается, счастью нет предела... Что-то я отвлекся...
Ввиду того, что хорошо знаю, как устроен сайт в целом, как взаимодействует бэк с фронтом, особое внимание уделяю исходному коду.
Ведь как бы хорошо не выглядела работа — это вовсе не свидетельствует о грамотности и логичности исходного кода, что в дальнейшем может вызвать значительные трудности у программистов.
Работая со мной вы экономите:
Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе многолетнего опята работы в WEB-разработке прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку:
В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Умения и навыки:
HTML 5
Адаптивная верстка HTML
Sass | Scss | Less
JQuery | JS
FlexBox | Grid
БЭМ
Responsive
Git
Gulp
Реализация Pixel Perfect (PP)
И многое другое...
Образование:
Высшее
Да какая вообще разница?! Как говорится, языком чесать не мешки ворочать. Так что милости прошу в мое портфолио :)
☎ Контактные данные:
Telegram: @moiseevEO,
Skype: [email protected] (остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту или ЛС),
E-mail: [email protected],
Личные сообщения на Weblancer: Написать сообщение.
₽ Принимаю оплату:
Переводом на карту сбербанка
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