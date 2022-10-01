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Галина
GalinaBolekhan
GalinaBolekhan
25 лет
Украина
/
Хуст
3 года на
фриланс
-бирже
Была
год назад
Художник, начинающий фрилансер.
Портфолио
Все категории
Nature Bio Energy
72 просмотра
Этикетка для пива в стиле "гранж"
77 просмотров
Логотип для пекарского клуба
74 просмотра
Логотип ресторана
101 просмотр
Тюльпаны, обложка блокнота
52 просмотра
Колибри
40 просмотров
Глаз
38 просмотров
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Примеры работ
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