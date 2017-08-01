Galina_Art

Галина Galina_Art

 
33 годаУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Graphic Designer

В дизайне предпочитаю современный тенденции, flat design.

Работа только по предоплате.

Работаю в графических редакторах:

  • Adobe Photoshop СС
  • Adobe Illustrator СС
  • Sketch для Mac.
КНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ:

  • Все виды графических техник
(акварель, гуашь, темпера, пастель, тушь, живопись маслом, карандашом).

  • Печатные графические техники (офорт, гравюра, акватинта и т.д.).
  • Смешанные и авторские техники.
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