Graphic Designer
В дизайне предпочитаю современный тенденции, flat design.
Работа только по предоплате.
Работаю в графических редакторах:
- Adobe Photoshop СС
- Adobe Illustrator СС
- Sketch для Mac.
- Все виды графических техник
- Печатные графические техники (офорт, гравюра, акватинта и т.д.).
- Смешанные и авторские техники.
Портфолио
- Icon of headphones855 просмотров
- Flat icon design930 просмотров
- Баннер для сайта908 просмотров
- 2D Envelope824 просмотра
- Simple design714 просмотров
- Иконки726 просмотров
- Баннер для сайта714 просмотров
- Баннер для сайта665 просмотров
- Icons768 просмотров
- Make your dreams comes true!740 просмотров
- LOGO694 просмотра
- LOGO845 просмотров