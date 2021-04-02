GalinevskyAS

Александр GalinevskyAS

 
37 летРоссия/Кострома
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Превращаю статичные макеты в живые сайты, а Ваши нерешённые задачи - в желаемый результат и хорошее настроение!

Бонусы:

На данный момент я нарабатываю положительную репутацию на бирже, поэтому предлагаю Вам качественную работу в срок за 50% от средней цены.

Навыки:

  • HTML (БЭМ, bootstrap)
  • CSS (SASS, Flexbox, Grid, кроссбраузерность, адаптивность)
  • JS (Jquery)
  • Wordpress (Натяжка вёрстки)
  • GIT
  • GULP

Личные качества:

  • профессиональный подход к любому заданию
  • пунктуальность
  • ответственность
  • адекватность 
  • отвечаю в кратчайшие сроки

Что Вы получите:

  • индивидуальный гибкий подход
  • выполнение задачи в срок
  • гарантию на выполненную работу (в течение двух недель после передачи работы, исправляю все ошибки, которые могли быть пропущены при тестировании сайта)

Этапы работы:

  • оценка проекта
  • выполнение работы
  • тестирование (проверка)
  • передача проекта

Контакты:

WordPressHTMLCSSBootstrapjQuery