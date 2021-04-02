Превращаю статичные макеты в живые сайты, а Ваши нерешённые задачи - в желаемый результат и хорошее настроение!

Бонусы:

На данный момент я нарабатываю положительную репутацию на бирже, поэтому предлагаю Вам качественную работу в срок за 50% от средней цены.

Навыки:

HTML (БЭМ, bootstrap)

CSS (SASS, Flexbox, Grid, кроссбраузерность, адаптивность)

JS (Jquery)

Wordpress (Натяжка вёрстки)

GIT

GULP

Личные качества:

профессиональный подход к любому заданию

пунктуальность

ответственность

адекватность 

отвечаю в кратчайшие сроки

Что Вы получите:

индивидуальный гибкий подход

выполнение задачи в срок

гарантию на выполненную работу (в течение двух недель после передачи работы, исправляю все ошибки, которые могли быть пропущены при тестировании сайта)

Этапы работы:

оценка проекта

выполнение работы

тестирование (проверка)

передача проекта