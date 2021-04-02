Превращаю статичные макеты в живые сайты, а Ваши нерешённые задачи - в желаемый результат и хорошее настроение!
Бонусы:
На данный момент я нарабатываю положительную репутацию на бирже, поэтому предлагаю Вам качественную работу в срок за 50% от средней цены.
Навыки:
- HTML (БЭМ, bootstrap)
- CSS (SASS, Flexbox, Grid, кроссбраузерность, адаптивность)
- JS (Jquery)
- Wordpress (Натяжка вёрстки)
- GIT
- GULP
Личные качества:
- профессиональный подход к любому заданию
- пунктуальность
- ответственность
- адекватность
- отвечаю в кратчайшие сроки
Что Вы получите:
- индивидуальный гибкий подход
- выполнение задачи в срок
- гарантию на выполненную работу (в течение двух недель после передачи работы, исправляю все ошибки, которые могли быть пропущены при тестировании сайта)
Этапы работы:
- оценка проекта
- выполнение работы
- тестирование (проверка)
- передача проекта
Контакты:
- email: [email protected]
- whatsapp: https://clck.ru/TUBMy
- telegram: ASGalinevsky
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Landing page компании Кит-Энергетика67 просмотров
- Landing-page интернет-магазина "Мир детства"82 просмотра
- Адаптивная вёрстка сайта-визитки + квиз71 просмотр