Доброе время суток. Требуется создать персонаж для игры. Описание в прикреплённом файле. Пока персонаж один, если нам понравится как делаете, будут ещё заказы. Дальше - больше и дороже!Срок - неделя.
Прочее1 исполнитель
Закрыт
15 лет назад
Доброе время суток. Требуется создать персонаж для игры. Описание в прикреплённом файле. Пока персонаж один, если нам понравится как делаете, будут ещё заказы. Дальше - больше и дороже!Срок - неделя.
Нужно создать поединки на подобии http://www.3kingdom.ru/first_battle.html В этих поединках должно присутствовать: 5 различных ударов и 5 различных блоков против этих ударов (расположение кнопок: удары - вертикально со стороны соперника(справо); блоки - вертикально со своей стороны (слева)), Должно быть ...