HR

Gamepack - поставщик превосходного искусства. Качество искусства - это истина нашего бренда, которая формирует все, что мы делаем! Подпитанные страстью вывести искусство на новый уровень, более 80 творческих умов шаг за шагом меняют эту отрасль. Мы фокусируемся на талантах и команде, ценим каждого сотрудника, делая все возможное, чтобы позволить им творить и выражать свою любовь к искусству. Gamepack - надежный партнер для разработчиков игр, издателей и медиа-компаний. Как поставщик произведений искусства для десятков компаний по всему миру, мы доказали свою репутацию эксперта в области искусства и постоянного делового партнера.

Email: [email protected]