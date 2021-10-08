[b]Требования:[/b] [list][*]Наличие портфолио, подтверждающего ключевые навыки; [*]Уверенное знание Maya; [*]Начальный уровень по работе в After Effects или его аналогу; [*]Внимательность к деталям и стилю проекта; [*]Адекватное восприятие замечаний и фидбэков; [*]Умение работать в поставленные сроки. [/list][b]Задачи:[/b] [list][*]Создание анимаций для персонажей (базовых Idle\Walk\Reaction и ...
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- Анимация2 заявкиЗакрыт2 года назад
[b]Основные требования[/b]: [list][*]Умение работать в команде, ладить с людьми, внимание к деталям, аккуратность и усидчивость; [*]Умение создавать риг для персонажей/объектов; [*]Понимание принципов классической анимации; [*]Опыт работы аниматором 4+ года; [*]Опыт работы лидом 2+ года; [*]Владение профильным инструментарием Maya; [*]Умение работать с моделями ...Анимация1 заявкаЗакрыт2 года назад