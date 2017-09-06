Gamus

Жанна Гамус Gamus

 
30 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
logachev
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Составление вопросов
Очень быстрое выполнение работы. Свыше планов и сроков. Очень рекомндую
Приятно работать))
Ответный отзыв