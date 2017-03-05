Gana-Panika

Анна Gana-Panika

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

denisadmin
Марков 
78 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Требуется голосом записать текст на Немецком
Рекомендую!
Очень понравилось работать. Сразу получили оплату.
Ответный отзыв