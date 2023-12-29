"Привіт я Ганна, я є професійним дизайнером інтер'єрів з більш ніж 10-річним досвідом у сфері. Моя основна спеціалізація - це розробка дизайн-проектів, від чертежів та розверток стін ванних і санузлів до створення ескізів власноруч для будь-якого бюджету. Я прагну втілити ваші задуми та бажання у реальність, надаючи приміщенням унікальний та затишний характер.
Мої послуги також включають виконання візуалізацій, відповідно до ваших побажань. Я вмію передати атмосферу та стиль інтер'єру за допомогою візуальних зображень, допомагаючи вам побачити, як виглядатиме кожне приміщення після реалізації проекту.
Я завжди вдосконалюю свої навички та слідкую за останніми тенденціями в сфері дизайну, щоб надати вам найкращі ідеї та рішення. Запрошую вас співпрацювати зі мною для створення просторів, які будуть відображати вашу унікальну особистість та відповідати вашим потребам."
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