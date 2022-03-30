Качественная и надежная верстка. HTML, CSS, JavaScript, SСSS, Flexbox, БЭМ Здравствуйте ! Занимаюсь версткой сайтов, к выполнению задач подхожу ответственно. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект. Знания и навыки: HTML5

CSS3

БЭМ

Flexbox, Grid

Gulp

VCS Git

SASS/SCSS

JavaScript

Responsive

Parallax scrolling

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

Иконочный шрифт

Pixel perfect

Контактные данные: Telegram: @ejgor﻿,

E-mail: [email protected] .

Я против войны в Украине !