Garrus_

Егор Garrus_

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная и надежная верстка. HTML, CSS, JavaScript, SСSS, Flexbox, БЭМ

Здравствуйте !

Занимаюсь версткой сайтов, к выполнению задач подхожу ответственно. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект. 

Знания и навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • БЭМ
  • Flexbox, Grid
  • Gulp
  • VCS Git
  • SASS/SCSS
  • JavaScript
  • Responsive
  • Parallax scrolling
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
  • Иконочный шрифт
  • Pixel perfect

Контактные данные:

Портфолио