Качественная и надежная верстка. HTML, CSS, JavaScript, SСSS, Flexbox, БЭМ
Здравствуйте !
Занимаюсь версткой сайтов, к выполнению задач подхожу ответственно. Работая со мной вы получаете полностью готовый проект.
Знания и навыки:
- HTML5
- CSS3
- БЭМ
- Flexbox, Grid
- Gulp
- VCS Git
- SASS/SCSS
- JavaScript
- Responsive
- Parallax scrolling
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- Иконочный шрифт
- Pixel perfect
Контактные данные:
- Telegram: @ejgor,
- E-mail: [email protected] .
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Верстка лендинга52 просмотра
- Верстка лендинга47 просмотров
- Слайдер с параллакс эффектом49 просмотров
- Sedona52 просмотра
- Cat Energy41 просмотр