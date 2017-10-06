Я.Директ, G.Adwords. = 1 неделя ведения в подарок! Помогу настроить и разобраться. Работаю на результат!
Как я работаю (пример Поисковой компании) :
1. Сбор семантического ядра - базовых запросов. Работа в KeyCollector (Парсинг базовых запросов )
2. Ручная чистка всех запросов. Создание списка минус слов (стоп слов).
3. Анализ конкурентов.
4. Создание объявлений 1 ключ = 1 объявление (2 объявления для Adwords)
Если ключи с базовой частотой меньше 15, то объединение их в общие группы для избежания "мало показов"
5. Проставление UTM меток
6. Настройка быстрых ссылок, дополнительных описаний , уточнений.
7. Переминусовка всех ключевых слов
8. Загрузка компании в Яндекс Директ.
9. Настройка целей (Аналитикс/Метрика)
Действие аккаунта приостановлено!
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